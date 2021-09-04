Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Karaman'da 8 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da 8 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geçen ay kentte belediyeye ait içme suyu kuyuları, bir soğuk hava deposu, baz istasyonları ve sulama kooperatiflerine ait kuyulardan 8 farklı hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde çalışma yapan ekipler, hırsızlık olaylarının Mersin ilinden kiralanan 2 otomobille gerçekleştiğini ve otomobilde bulunan kişilerin M.O, M.Ö. ve Ö.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobillerin kente tekrar giriş yaptığını belirledi.

Ekipler şüphelileri Ereğli Caddesi'nde bulunan bir yakıt istasyonunda araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.O'nun, polise kardeşine ait kimliği verdiği fark edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan parmak izi çalışmasında M.O'nun hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kardeşine ait kimliği kullanarak sürekli polis sorgularından kurtulduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal