Suç makinelerinin evine uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Suç makinelerinin evine uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Suç makinelerinin evine uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 7 ve 14 ayrı suç kaydı bulunan 2 şahıs ile 1 şüphelinin ikametlerine yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 7 ve 14 ayrı suç kaydı bulunan 2 şahıs ile 1 şüphelinin ikametlerine yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahıslar, gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Uyuşturucu Madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Side mahallesinde 7 ayrı suç kaydı olan Y. M. ile 14 ayrı suç kaydı olan Ö. Y., ve S. E. isimli şahısların evinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda; 270 gram Skunk uyuşturucu maddesi, 5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ANTALYA

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