Suç makineleri tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te defalarca yağma, kapkaç ve oto hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaeevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda, gasp edildiği bildirilen motosikleti görünce durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şahıslar E.A. ve S.T., ile polisler arasında kovalamaca başladı. Kaza yaparak duran şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama ise şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki adet bıçakta ele geçirdi.

Kentteki 5 adet yağma, 6 adet kapkaç ve 2 adet oto hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen E.A. ve S.T., yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA