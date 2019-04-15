Suç makineleri polis operasyonu ile yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 6 hırsızlık, 4 gasp ve 1 iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şahıs, polis operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 gasp, 6 hırsızlık ve 1 iş yeri kurşunlama suçlarından aranan Enes A., ve Sefer T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların yaşadığı Kılınçoğlu Mahallesi'ne operasyon düzenleyen polis ekipleri, Enes A. ve Sefer T.'yi gözaltına aldı.

Şahıslar, emniyetteki işlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adli makamlara sevk edildi

Kaynak: İHA