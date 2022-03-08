Suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve bir çok suç kaydı bulunan 3 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve bir çok suç kaydı bulunan 3 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Şüpheli araçta 35 suç kaydı bulunan S.A., 2 suç kaydı bulunan E.Ç. ve 7 suç kaydı bulunan S.E.'nın üzerinde ve araçta arama yapıldı.

Şahısların üzerinde 4 parça halinde 26,42 gram metamfetamin, 1,35 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise motor bölümüne zulalanmış vaziyette 8 ayrı parça halinde 412,67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haklarında işlem başlatılan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan S.A. ve E.Ç. adli makamlar tarafından tutuklanırken, S.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title