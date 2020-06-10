Suç mağdurları için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suç mağdurları için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

SUÇ mağdurları ile yakınlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esasları ve yardımlara yönelik görev, yetki ve sorumlulukları içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Suç mağdurları için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
10.06.2020 05:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 05:55

SUÇ mağdurları ile yakınlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esasları ve yardımlara yönelik görev, yetki ve sorumlulukları içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cinayet, ağır yaralama, cinsel istismar, işkence, terör, aile içi şiddet ve insan ticareti suçlarının mağdurlarına; emniyet, eğitim, sağlık, sosyal ve psikolojik olarak pek çok alanda destek sağlanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 63 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; suç mağdurları, talepleri halinde kendilerine sağlanan hak ve yardımlara ilişkin kolluk birimleri veya Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince bilgilendirilecek. Kendini ifade etme kabiliyetini etkileyen yaş, gelişim düzeyi, engellilik durumları dikkate alınan mağdurlara anlaşılır bir dil kullanılarak, kolluk birimleri veya Cumhuriyet savcılığı tarafından ihbar ve şikayetlerine ilişkin yazılı belge verilecek. Mağdura veya ailesine saldırı ihtimalinin bulunması halinde kolluk birimlerince önlem alınacak.

MAĞDURLARA, SOSYAL YARDIMLARDA ÖNCELİKKasten öldürme veya teşebbüs, ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve ağırlaşmış işkence suçlarından mağdur olanlara sunulacak hizmetler şu şekilde sıralandı: Ceza muhakemesinin zorunlu kıldığı durumlar hariç, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yerlerde şüpheli veya sanıkla mağdurun teması önlenecek. Tutuklu veya hükümlülerin tahliyesine veya firarına ilişkin bilgiler mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine bildirilecek. Mağdur için tehlike oluşturabilecek haller de kendisine bildirilecek. Mağdurların meslek edinmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı veya iş birliğindeki kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler veya sivil toplum kuruluşları tarafından kurslar düzenlenecek. Mağdurlara, sosyal yardımlarda öncelik tanınacak.Kırılgan grupta yer alan, adli sisteme dahil çocuklar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, aile içi şiddet, terör ve insan ticaretinden mağdur olanlar, ihtiyaç halinde tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilecek. Korunma ihtiyacı olan çocuk, kadın yaşlı ve engelli mağdurlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüğüne veya sosyal hizmet birimlerine bildirilecek. Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınmayan mağdurlar için ise mülki idare amiri tarafından gerekli tedbir alınacak.ÖZEL ADLİ GÖRÜŞME ODALARIMağdurların ifade ve beyanları, özel olarak hazırlanan adli görüşme odalarında alınacak. Bu odalardaki görüşme işlemleri, mağdurların örselenmesinin önlenmesi için mümkün olan en kısa sürede gerçekleşecek.CİNSEL SUÇ MAĞDURLARI İÇİN MERKEZLER

Ayrıca, cinsel suç mağdurlarının tekrarlanan mağduriyetlerini önlemek, adli ve tıbbi işlemlerin eğitimli görevliler tarafından tek seferde gerçekleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler tarafından merkezler kurulacak.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı Haber
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi Haber
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanığa toplam 244 yıl hapis cezası verildi
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti
Apartman sakinlerinin beslediği anne kedi ve yavrularını sokak köpekleri telef etti
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Kesilen kartonpiyerin içinden 1,5 metre uzunluğunda yılan çıktı
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Suç mağdurları için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 06:18:04. #1.14#
title