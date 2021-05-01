Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi yönetmeliğinde değişiklik
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Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi yönetmeliğinde değişiklik

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi yönetmeliğinde değişiklik
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil edildi.

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil edildi.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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