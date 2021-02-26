Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi uyum programına "finansal gruplar" eklendi
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Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi uyum programına "finansal gruplar" eklendi

26.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:55
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi uyum programına

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programına "finansal gruplar" da dahil edildi.

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programına "finansal gruplar" da dahil edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğe "finansal grup" tanımı eklendi. Finansal grup, "merkezi Türkiye'de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye'de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grup" olarak tanımlandı.

???????Ana kuruluşun finansal kuruluş olması halinde kendisi, aksi halde ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde olan finansal kuruluşlardan biri ana finansal kuruluş olarak belirlenecek.

Uyum programı oluşturacak yükümlüler arasına, kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler, finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, portföy yönetim şirketleri, kıymetli madenler aracı kuruluşları, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları (münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç) eklendi.

Finansal grup, grup seviyesinde bir uyum programı oluşturacak. Bu durum, gruba bağlı her bir finansal kuruluşun grup seviyesinde belirlenen standart ve politikaları gözeterek ayrı bir uyum programı oluşturma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak.

Finansal grubun uyum programı, belirlenen tedbirlerin yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşımına ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulmasına dair tedbirleri de içerecek. Gruba bağlı finansal kuruluşların uyum programları da finansal grubun uyum programı gözetilerek uygulanacak.

Öte yandan, Bakanlığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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