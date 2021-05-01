Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe "Kripto varlıklar" ibaresi eklendi
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Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe "Kripto varlıklar" ibaresi eklendi

Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe 'Kripto varlıklar' ibaresi eklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklendi.

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe,

"Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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