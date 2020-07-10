Suç çetesi Hells Angels'ın lideri Necati Arabacı, Çeşme'de yakalandı BODRUM'da, 2019 yılında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettiricisi olduğu belirlenen ve İnterpol tarafından da aranan 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) suç çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Necati Arabacı, İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince yakalanıp,...

BODRUM'da, 2019 yılında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettiricisi olduğu belirlenen ve İnterpol tarafından da aranan 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) suç çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Necati Arabacı, İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Bodrum'da 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince derinleştirilen soruşturmada, olayın azmettiricisinin suç çetesinin lideri olduğu öne sürülen Necati Arabacı olduğu tespit edildi. Arabacı, bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde Muğla polisince Bodrum'a götürülmek üzere yakalanıp, gözaltına alındı.

Bodrum'da 14 Ağustos 2019'da gerçekleştirilen ve rakip çete üyeleri arasındaki husumetten kaynaklı olduğu anlaşılan cinayete karıştıkları belirlenen diğer şüpheliler H.N.U ve O.P. de Menteşe ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA