Suç çetesi 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Suç çetesi 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Suç çetesi 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı

Sivas polisinin 3 ilde suç çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Sivas polisinin 3 ilde suç çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 Ocak'ta M.H. isimli vatandaş bacaklarından silahla vurularak yaralandı. Polis ekiplerince yapılan araştırmada olayın faili ve azmettireni tespit edildi. Şahısların geçmişte buna benzer birçok faili meçhul olaya karıştıkları ve azmettirdikleri belirlendi. Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğünce 7 Nisan'da Gaziantep, Kayseri ve Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda suça karıştığı ve iştirak ettiği tespit edilen H.T., U.T., S.T., İ.Ç., F.K.K., B.G., M.C. isimli 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.T.'nin "fuhşa teşvik ve aracılık etmek", M.C.'nin ise "uyuşturucu madde ticareti"nden arandığı tespit edildi. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet 9 mm, 1 adet 7.65 mm olmak üzere 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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