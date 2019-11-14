SUBÜFOST üyeleri İstanbuldere'yi fotoğrafladı

14.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:55

SUBÜ Fotoğraf ve Sinema Topluluğu (SUBÜFOST) üyeleri ilk etkinliğini Sapanca İstanbuldere'yi fotoğraflayarak gerçekleştirdi.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ) bağlı Sapanca Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Servet Sezgin'in Akademik Başkanlığı, Medya ve İletişim Programı öğrencisi Topluluk Başkanı Furkan Aykut'un önderliğinde kurulan SUBÜFOST'un ilk etkinliği İstanbuldere'de gerçekleştirildi.



Fotoğraf çekim etkinliğine katılan topluluk üyesi öğrenciler ile Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim öğrencileri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri hep birlikte Sapanca'nın eşsiz doğal güzellikleri içinde sonbaharın renklerini fotoğraflarken, derste öğrenmiş oldukları bilgilerin doğada uygulamasını yaparak yeteneklerini geliştirdi. Keyifli anlar yaşayan öğrenciler topluluk yönetiminden bu tip etkinliklerin sıklıkla yapılması talebinde bulundular.



Topluluk Akademik Başkanı, Sapanca MYO Öğretim Görevlisi, Servet Sezgin yeni oluşumdan öğrenciler adına mutluluk duyduğunu belirtirken, "Üniversitemiz ikinci yılında hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bizler öğretim görevlileri olarak, üniversitemizin vizyonunu açıkça ifade eden 'Bilgiyi beceri ile bütünleştiren üniversite' sloganını prensip ediniyor, öğrencilerimize tecrübelerimizi aktararak onları meslek hayatına hazırlıyoruz. Böyle bir oluşum öğrencilerimize tecrübe kazandırma alanında ivme kazanmamızı sağlayacaktır" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA