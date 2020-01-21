SUBÜ, yetenekli öğrencileri destekleyecek

21.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:40

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin protokol imzalandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından imzalanan protokolle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini arttırmak, öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamak, eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda SUBÜ'nün imkan ve deneyimlerinden yararlanması amaçlanıyor.

Rektör Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdikleri iş birliklerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Protokolle özel yetenekli öğrencilere imkanları açarak, onların gelişimlerine katkı sağlayacaklarını belirten Sarıbıyık, "Sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de akademik alanlarda eğitimler vererek eğitim-öğretimin niteliği arttıracağız. Protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Durmuş da SUBÜ ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Özel yetenekli öğrencilerimizin gelişimine yönelik bu protokolü önemsiyoruz, öğrencilerimizin eğitimine büyük katkı sağlayacak bu çalışmadan dolayı imkanlarını bizlere sunan SUBÜ'ye ve sayın rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA