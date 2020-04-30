SUBÜ yeni açılan bölümlere akademik personel alımı yapacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 2 doçent, 10 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi alınacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 2 doçent, 10 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi alınacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin yapılandırma süreci tamamlanan Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Akyazı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bölümleri ile Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda akademik personel alımı yapılacağı bildirildi.

Buna göre, bilgisayar mühendisliği bölümünde 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulunda 1 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda da 1 doktor öğretim üyesi istihdam edilecek.

Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla başvuru sürecinin 29 Nisan'da başladığı, başvuruların şahsen veya posta yoluyla yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA