SUBÜ video konferans yöntemiyle senato toplantısı yaptı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), video konferans yöntemiyle senato toplantısını gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), video konferans yöntemiyle senato toplantısını gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yazılı açıklamasında, ülke olarak çok kritik günlerden geçildiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaş destekte bulunduğunu anımsattı.

Sarıbıyık, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu da hatırlatarak, "İhtiyaç sahiplerine katkı sağlamak için senato üyelerimizin kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz. Senatomuzdan hem bu kampanyaya katılımı hem de diğer hocalarımızın katılması için ortak çağrı yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Senato üyeleri ise kampanyanın önemine dikkati çekerek benzer kampanyaların yaygınlaşması amacıyla destek olacaklarını ifade etti.

19 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda uzaktan eğitim süreciyle ilgili konuların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin bu süreci en az mağduriyetle geçirmesi dile getirildi.

Ayrıca derslerin uygulamalı kısımlarının sürecin normalleşmesinin ardından iki haftalık yoğunlaştırılmış örgün eğitimle yapılması karara bağlandı.

Kaynak: AA