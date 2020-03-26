SUBÜ, uygulamalı eğitimlerine "uzaktan" devam edecek Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitime başlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), atölye ve laboratuvar eğitimlerini de 30 Mart itibarıyla videolarla verecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitime başlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), atölye ve laboratuvar eğitimlerini de 30 Mart itibarıyla videolarla verecek.

Üniversite bünyesinde oluşturulan ekiple 600 dersin çekimlerine başlayan SUBÜ, öğrencilere teorik derslerin yanı sıra atölye ve laboratuvar ortamındaki uygulamaları da aktaracak.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı sarsan koronavirüse karşı devletin topyekün mücadele içerisinde olduğunu, kendilerinin de eğitim öğretim kısmındaki çabaya tüm güçleriyle destek verdiklerini söyledi.

YÖK'ün aldığı kararın ardından uzaktan eğitim için çalışmalara başladıklarını aktaran Sarıbıyık, üniversite bünyesinde bulunan yaklaşık 24 bin öğrenciye yönelik uzaktan eğitimle maksimum faydayı sağlamaya yoğunlaştıklarını ifade etti.

Öğrencilerin, bu zor sürecin farkında olmaları gerektiğine işaret eden Sarıbıyık, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimiz süreci hassasiyetle takip etsinler, evde kalsınlar, uzaktan eğitim alsınlar ama mutlaka irtibatta kalsınlar. Bu faydayı üretirsek bundan sonraki süreci de bir şekilde planlayabiliriz. Uygulamalı bilimler üniversiteyiz ve mottomuz, 'Bilgiyi beceriyle birleştiren üniversite.' Bütün beceriyi uzaktan eğitimle karşılayamayacağımızın da farkındayız. Sürecin normale dönmesi durumunda her türlü tedbiri alacağız. Öğrencilerimizin bilgi beceri ve yetkinliklerinin tam olarak mezun olmalarını sağlayacağız. Burada hiçbir öğrencimizin mağdur olmaması için çalışıyoruz ve bu çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde yürüteceğiz."

Rektör Sarıbıyık, vize ve final sınavlarını ilerleyen süreçte planlayacaklarını ancak arzularının, tüm sınavları yüz yüze yapmak olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin asla mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Sarıbıyık, herkes üzerine düşeni yapması halinde sürecin en az zayiatla atlatılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA