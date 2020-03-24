SUBÜ Turizm Fakültesi akredite edildi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Programı, "Turizm Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu Yükseköğretim Turizm Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları" çerçevesinde iki yıllığına akredite edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Programı, "Turizm Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu Yükseköğretim Turizm Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları" çerçevesinde iki yıllığına akredite edildi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptığı açıklamada, hedeflerinin üniversitenin tüm birimlerini akredite ettirmek olduğunu belirterek, "Fakültemizin kalitesini tescil eden bu akreditasyonun, aynı zamanda aktif öğrencilerimizin daha kaliteli öğrenim görmeleri ve yeni öğrencilerin fakültemizi tercihi açısından da ciddi artıları var. Turizm Fakültemizde yapılan çalışmalar ve yetiştirdiğimiz öğrenciler turistik açıdan ivmelenmeyi hedefleyen şehrimiz için de oldukça değerli." ifadelerini kullandı.

SUBÜ'nün yeni bir üniversite olduğuna dikkati çeken Sarıbıyık, ilgili kurum ve özel sektör kuruluşlarına sağladıkları katkıları artırmayı sorumlulukları olarak gördüklerini vurgulayarak, akreditasyonun hem üniversiteye ve şehre hem de öğrencilere katkı sağlayacağını kaydetti.

Akreditasyon çalışmaları için son bir yıldır hazırlık içerisinde olduklarını belirten Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ise Türkiye'de akredite olan altıncı turizm fakültesi olmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Akreditasyon işleminin, Mart 2020-Mart 2022 tarihlerinde geçerli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA