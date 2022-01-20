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SUBÜ, teknopark bölgesi için başvuru yaptı

SUBÜ, teknopark bölgesi için başvuru yaptı
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), kurulum çalışmaları süren teknoparkın konuşlanacağı yerin "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ilan edilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yaptı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), kurulum çalışmaları süren teknoparkın konuşlanacağı yerin "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ilan edilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yaptı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yönetimi, gerekli işlemler için Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Bakanlık onayının ardından SUBÜ bünyesinde teknopark işletme şirketi kurulacak. Bina tefrişatının başlamasıyla Ar-Ge şirketleri davet edilecek.

Firmalar açısından Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde çalışmanın, vergi, sigorta ve proje destekleri gibi birçok avantajları bulunuyor. Firmalar, Ar-Ge şirketleri atmosferine girmiş oluyor.

Atıl durumda bulunan kamuya ait eski Toyota Diş Hastanesi binasında konuşlanacak SUBÜ Teknopark'ın, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne yakınlığı, lojistik imkanları ve üniversitenin çıktı odaklı perspektifi nedeniyle sanayi kalkınmasına ciddi katkılar sağlaması hedefleniyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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