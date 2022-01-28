SUBÜ, "Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü" kurdu

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, milli teknoloji hamlesinin bir çıktısı olarak kurulan koordinatörlük kapsamında yarışmalarda yer alacak öğrenciler için bir de laboratuvar oluşturuluyor.

SUBÜ tarafından Türkiye'de bir "ilk" olarak kurulduğu belirtilen birimde, teknolojinin özel alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımlara çeşitli destekler sağlamak ve üniversitenin kuruluş perspektifine uygun olarak öğrencileri uygulama becerilerini artıran yarışmalara teşvik etmek amaçlanıyor.

Ayrıca takım halinde çalışarak uygulama becerilerini artıran, projeler yürüten ve bu doğrultuda maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin projelerini hayata geçirerek ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılabilmelerine destek olmak hedefleniyor.

SUBÜ'de Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğüne bağlı olarak ayrıca yazılım odası, elektronik atölyesi ve mekanik atölyesinin yer aldığı bir laboratuvar oluşturuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Furkan Kamanlı, sadece ulusal değil uluslararası yarışmalara da odaklanacaklarını belirterek, "Teknofest'te roket alanında yarışan takımlarımızdan birisi kısa süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yarışmaya katılacak. Ayrıca koordinatörlüğümüzün öncülüğünde önemli isimlerin katılacağı bir teknoloji zirvesi düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kamanlı, dışardan destek veren firmalar ile yarışmaya katılacak öğrenciler arasında köprü vazifesi de göreceklerini kaydetti.