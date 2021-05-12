SUBÜ senatosundan Filistin'deki zulme tepki
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SUBÜ senatosundan Filistin'deki zulme tepki

SUBÜ senatosundan Filistin'deki zulme tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senatosu İsrail tarafından Mescid-i Aksa çevresi ve yerleşim bölgelerinde Filistinlilere yapılan zulme tepki gösterdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senatosu İsrail tarafından Mescid-i Aksa çevresi ve yerleşim bölgelerinde Filistinlilere yapılan zulme tepki gösterdi.

SUBÜ Senatosu, yayınladığı bildiriyle İsrail'in Filistinlilere ve Müslümanlar için kutsal mekanlara yönelik olarak sistematik olarak yürüttüğü acımasız saldırılara ve insan hakları ihlallerine tepki gösterdi. Bildiride, "1948 yılından beri Filistin'e ait topraklarda lobi faaliyetleri ve ekonomik gücüyle susturduğu devletleri arkasına alarak katliam ve gasp faaliyetlerini sürdüren terör devleti İsrail; zulümlerine Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında, yine Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa ve çevresinde acımasızca devam ediyor. Kundaklarındaki bebeklerin ve ambargo nedeniyle belli bölgelere hapsedilmiş insanların üzerine bombalar yağarken dünyanın vicdanlı bir kısmının tepki göstermek ve dua etmekten başka ellerinden bir şey gelmiyor. 'Uygarlığın' beşiği olduğunu sanan ülkeler ise evlerinden silah zoruyla ve şiddet kullanılarak zorla çıkarılan, kutsal mekanlarında üstlerine plastik mermiler ve gaz bombaları yağdırılan insanların yaşadığı zulmü sadece izlemekle yetiniyor. Dünya beşten büyüktür. Biz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak haklı mücadelelerinde mazlum Filistin halkının yanındayız. Yüz yıllar boyunca atalarımızın idaresinde barış ve huzur içerisinde yönetilen topraklarda, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da gelecek güzel günler yakındır" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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