SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'ne çevrim içi katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, çevrim içi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'ne katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, çevrim içi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ, Macaristan'dan Kodolanyi Janos Üniversitesi, Birleşik Krallık'tan Tradepreneur Global Academic Platform ve Amerika Birleşik Devletleri-Hindistan Güvenlik İçin Bilim ve Teknoloji İş Birliğince düzenlenen zirvede, BM'nin 2015'te 1000 yıllık kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde belirlediği 17 küresel hedef, 18 gün boyunca farklı üniversitelerden katılan akademisyenler ve gençler tarafından ele alınacak.

Rektör, oturumda yaptığı konuşmada, zirvenin hedeflere ulaşıncaya kadar her yıl düzenlenmesini temenni ederek, "BM nezdinde dünya liderleri tarafından belirlenen bu 17 küresel hedef ile tüm insanlığın gelişmesi ve dünyanın fiziksel olarak sağlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Üniversitemizin bu hedeflere de dokunan sistemi oldukça başarılı. İş dünyası, nitelikli insan bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Biz bunu fark edip iş dünyasıyla temasa geçerek, üniversitelerin sahadan ne kadar koptuğunu gördük." ifadesini kullandı.

Mottolarını "Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiriyoruz" olarak belirlediklerini ve +1 Uygulamalı Eğitim Modeli'ni geliştirdiklerini aktaran Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Bu modelle tüm eğitim düzeylerinden öğrencilerimiz, üniversite hayatlarının en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş dünyasında uygulama becerisi kazanmak için geçiriyor. Modelimizin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi noktasında zirveye ve tüm dünyaya katkılar sunabilmesini ümit ediyorum. Sadece Batılı insanların değil, dünyanın her yerinden insanların mutluluklarından ve başarılarından bahsedeceğimiz birçok program hayal ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek