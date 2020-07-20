SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık Açıklaması
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SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık Açıklaması

Bir kanalın canlı yayın konuğu olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ'ye ilişkin bilgiler paylaştı.

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık Açıklaması
20.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:55

Bir kanalın canlı yayın konuğu olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ'ye ilişkin bilgiler paylaştı.

Rektör Sarıbıyık, üniversite tercih sürecinin konuşulduğu programda SUBÜ'ye ilişkin bilgiler paylaşarak +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ve iş dünyası ile iş birliğinin günümüzde her geçen gün artan önemine vurgu yaptı.

Köklü birimlere sahip bir üniversite olduklarını belirten Rektör Sarıbıyık, "24 bin 285 öğrenci, 496 akademik ve 363 idari personelle eğitim-öğretime devam ediyoruz. Bilgiye artık her yerde çok kolay bir şekilde ulaşılabilen bir devirdeyiz. Dolayısıyla beceri ön plana çıkıyor. Biz de bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz. Mottomuz bu. Bunu +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile gerçekleştiriyoruz. Fakülte ve meslek yüksekokullarımızdaki teknik ya da sosyal bölümler fark etmeksizin tüm öğrencilerimiz bir dönem tam zamanlı olarak iş yeri eğitimi alıyorlar. Sektörün beklentisi uygulama becerisine sahip nitelikli insan. Sektör, 'Gelin öğrencileri birlikte yetiştirelim' çağrımıza cevap verdi. Biz birlikte öğrenci yetiştiriyor ve müfredatlarımızı birlikte belirliyoruz. Bu müfredatlarla öğrencilerimiz mezun olduklarında iş dünyasının beklediği niteliklere sahip olmuş oluyorlar. Teknoloji Fakültesi'nde mühendislik bölümlerimiz oldukça iyi durumda. Okulu bitirmeden iş tecrübesine sahip olan öğrencilerimiz çok kolay bir şekilde iş bulabiliyorlar. Turizm Fakültemiz bu anlamda önemli. Özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz ön plana çıkıyor. Spor Bilimleri Fakültemiz köklü bir fakülte. Şu anda 100'e yakın milli sporcumuz var. Milli sporcularımız özellikle kampa gittikleri zaman devamsızlık sorunları oluyor. Biz yönetim kurulu kararıyla kamp esnasındaki devamsızlıkları görmezden geliyoruz. Bu da milli sporcularımızın uluslararası düzeyde ülkemizi daha rahat temsil etmelerini sağlıyor. Bazen öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Diplomalarıyla teşekkür etmek için geldiklerinde 'İş buldunuz mu?' diye sorduğumuzda direkt olarak 'Evet hocam bulduk. Uygulama için gittiğimiz yerde işe devam ediyoruz' diyorlar. Bu bizim ve hocalarımızın en mutlu olduğu an. Öğrencilerimizi yetiştirdiğimizde iş sahibi olmalarını oldukça önemsiyoruz. Onları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz" dedi.

Yeni bölüm ve programlar eğitime başlıyor

Pandemi sürecinin sağlık ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Sarıbıyık, "Sağlık Bilimleri Fakültemiz 3 bölümde bu yıl öğrenci alacak. Sakarya'nın güneyi meyve, kuzeyi fındık, orta kısmı tahıl deposu. Ziraat Fakültemizi de aktif duruma getirdik. 11 meslek yüksekokulumuz aktif. Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda da öğrenci almaya bu yıl başlıyoruz. Meslek yüksekokullarındaki bölümlerimizi bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak ve öğrenciyi en iyi şekilde yetiştirecek şekilde dizayn ediyoruz. Öğrenci alacağımız bölümü açarken 'Ülkenin ihtiyacı var mı?', 'Öğrenci tercih eder mi?', 'Mezun olduğunda iş bulur mu?' kriterlerini göz önünde bulunduruyoruz" diye konuştu.

Kimsenin hatırına bölüm seçilmemeli

Tercih sürecine değinen Sarıbıyık, "Öğrenci kardeşlerimiz mutlu olacaklarını düşündükleri, işe giderken zevkle gidecekleri bölümü tercih etsinler. Kimsenin hatırına bir bölüm seçmesinler. Bunun sıkıntısını ömürleri boyunca yaşayabilirler. Geleceğimizi kurgulamak için eğitim yapıyoruz. Bu nedenle geleceğe uygun bölümleri tercih etmemiz gerekiyor. Dünya değişiyor ve dönüşüyor. Bu eğitim modellerine de yansıyor. Geleceğin meslekleri, öncelikler farklılaşıyor. İdeallerin ve sevilen işin peşinde koşulursa bir yerden bir yere muhakkak gelinir" şeklinde konuştu.

Teknoloji Fakültemiz Türkiye'de tek

Sarıbıyık, "Teknoloji Fakültemiz Türkiye'deki Teknoloji Fakülteleri içerisinde mühendislik akreditasyonuna sahip tek fakülte. Öğrencilerimiz bu akreditasyonla yurt dışında da geçerliliği olan bir diplomaya sahip oluyorlar. Temelinde uygulama ağırlıklı mühendisler yetiştiren fakülte olarak ön plana çıkıyor. +1 Uygulamalı Eğitim Modeli'nde de esasında bu fakültemiz bir yol gösterici oldu. Biz öğrencilerin bir dönemlerini tam zamanlı olarak iş yerinde geçirmelerinin her bölüm için gerekli ve gerçek bir eğitim olduğuna inanıyoruz. Sektörün üniversiteye gelerek derslere katılması, öğrencilerin sektörle birlikte projeler hazırlaması, yapılan kulüp çalışmaları bizim açımızdan oldukça önemli. Bu yıl Teknofest'e 11 takımımız katılıyor. Geçtiğimiz yıl 20-30 öğrencimizin üzerinde çalıştığı elektrikli aracımız 78 araç içerisinde 9.sıraya yerleşti. Öğrencilerimiz drone ve su altı aracı da yapıyor. Artık tek başına yapılan işlerden ziyade ekip olabilmek önem taşımaya başladı. Biz de bu ekip ruhunu oluşturma gayretindeyiz. İş dünyasını üniversiteye çağırarak çocuklarımıza ders verdiriyoruz. Birlikte çalışma kültürünü oluşturuyoruz. Geçen sene Topluma Hizmet alanında YÖK Üstün Başarı Ödülü aldık. Üniversitenin temel rolü; eğitim-öğretim, Ar-Ge ve topluma hizmettir. Biz bunların tamamında var olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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