SUBÜ'nün yerli mısır tohumculuğu projesine TÜBİTAK desteği Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rahime Cengiz tarafından önerilen ve ebeveyn mısır hatlarının tepe püsküllerinin polen dökmemesini sağlayan proje, "TÜBİTAK ARDEB" kapsamında kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rahime Cengiz tarafından önerilen ve ebeveyn mısır hatlarının tepe püsküllerinin polen dökmemesini sağlayan proje, "TÜBİTAK ARDEB" kapsamında kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Dr. Cengiz'in hazırladığı 'Sitoplazmik Erkek Kısır Mısır Hatlarının İleri Islah Teknikleri ile Geliştirilmesi' başlıklı projenin, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, başta Sakarya olmak üzere Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini akademik açıdan desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Günümüzde tarım ve gıda sektörlerinin ön plana çıktığını aktaran Sarıbıyık, "Yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemiz önemli proje ve uygulamalarla fayda üretecek. Hocamızı bu projesi için tebrik ediyor, sürecin geri kalan kısmında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır Araştırma Enstitüsü ile ortak yürütülecek olan proje ile yerli ve milli mısır çeşitlerinin tohumluk ana ebeveyn hatlarının tepe püsküllerinin polen dökmemesi hedefleniyor.

Projeyle mısır çeşitlerinde işçilik, maliyet ve makine kullanımı azaltılarak, daha ekonomik ve verimli bir tohumluk üretimi gerçekleştirilmeye çalışılacak.

Kaynak: AA