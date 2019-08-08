SUBÜ'nün öğrenci tercih oranı yüzde 94 oldu

08.08.2019 11:50

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), öğrenci tercih doluluğunda Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak yüzde 94 oranında tercih edildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla SUBÜ'yü tercih eden öğrencilerin sayısı belli oldu.

Geçen yıl Sakarya Üniversitesinden bölünerek uygulamalı eğitim misyonuyla kurulan SUBÜ, öğrencilerin tercihlerinde ön sıralarda oldu.

Önlisans ve lisans düzeyinde toplamda 5 bin 374 öğrenci, üniversiteyi tercih etti.

Özellikle iş yeri eğitimi uygulaması modelleri ve sektöre yönelik faaliyetleriyle dikkati çeken SUBÜ'nün Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun doluluk oranı toplamda yüzde 95'lere ulaşırken, önlisans doluluk oranı ise yüzde 94 olarak kayda geçti.

Ek yerleştirmelerle bu oranın daha da artması bekleniyor. Türkiye genelindeki üniversitelerde doluluk oranı ise yüzde 91 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, uygulama becerisi ve köklü bir altyapısı olan SUBÜ'yü tercih eden tüm öğrencileri kutladı.

Yeni bir başlangıç için heyecanlı olduklarını vurgulayan Sarıbıyık, "Sizleri sektörle birlikte geleceğe hazırlayacak, çağın gereklilikleriyle aydınlık yarınlara taşıyacak eğitim modellerimizle yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Hepinize huzurlu bir eğitim dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA