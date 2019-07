SUBÜ'nün ilk mezunlarına coşkulu tören

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), ilk mezunları için tören gerçekleştirdi.

Esentepe Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Stadı'nda kortej yürüyüşü yapan bin 910 öğrenci, mezuniyet yemini ederek diplomalarını aldı.

Teknoloji Fakültesinin elektrikli aracı ve TETRA ekibinin büyük ilgi gördüğü yürüyüşte, öğrencilerin açtığı, "Diplomalarımız Şehitlerimize Armağanımızdır", "Kampüslü Geldik, Kampüssüz Gidiyoruz", "Gezip Eğlenecektik, İşten İzin Alıp Geldik" yazılı pankartlar beğeni topladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, törende yaptığı konuşmada, sevince ortak olduklarını belirterek, mezuniyetin bütün öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Nayir, "Önünüzde uzun bir hayat var. Bu zor coğrafyada en önemli ihtiyacımız olan iyi yetişmiş değerlerine sahip gençler... Ülkemizin ve ailelerimizin beklentileri büyük. İnanıyoruz ki, öğrencilerimiz bunları fazlasıyla karşılayacak. Geleceğimizi emanet edebileceğimiz önemli bireyler olarak kendilerinin ve ailelerinin gururu olacaklar. Eğitim ve öğretim hayatınızdaki başarılarınızın iş hayatınıza başarı katacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de öğrencilerin ve ailelerinin ilk mezuniyet heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öğrenmenin hayatın her anında devam edeceğini, her yeni öğrenilen bilgide tecrübe kazanılacağına değinen Yüce, şu ifadeleri kullandı.

"Biliyorsunuz ki, başarının temelinde çok çalışmak, her alanda nitelikli bireyler olmak ve bilginin peşinden gitmek vardır. Üniversitede edindiğiniz ilmin ve bilimin üzerine yenilerini ekleyeceğinize, her alanda kendinizi geliştireceğinize inanıyorum."

"Sizler en önemli etkiye sahip elçilersiniz"

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni üniversite olarak bilgiyi beceriyle bütünleştirme misyonuyla ilk mezunları vermenin onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğrencilerin uygulamalı eğitim modeli sayesinde kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip şekilde mezun olduklarını vurgulayan Sarıbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki birçoğu iş yerinden izin alarak şu an mezuniyet törenine gelebildiler. Çünkü bizim öğrencilerimizin bir kısmı daha mezun olmadan uygulamaya gittikleri iş yerlerinde işe alındılar. Diğer öğrencilerimiz de iş deneyimi kazandıkları için bundan sonraki iş başvurularında bir adım önde olacaklar. Bizler, sizleri kendi dallarınızda iyi yetiştirmeye, günümüz şartlarının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaya çalıştık. 'İş deneyimin var mı?' sorusuna, 'Daha yeni mezunum.' demek yerine, 'Evet iş deneyimim var.' diyecek netlikte mezun oldunuz. Sizler SUBÜ'nün ilk mezunları olarak bu üniversitenin imajını oluşturacaksınız. Sizler, hem kendiniz hem de sizden sonraki arkadaşlarınız hakkında toplumdaki tanıtımda en önemli etkiye sahip elçilersiniz. Unutmayın ki, bugün alacağınız diplomalarda sizin emeğinizle birlikte ailelerinizin, hocalarınızın, iş dünyasının emekleri de bulunuyor."

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da öğrencilerin bilgi, donanım ve sosyal bağlantılarıyla Türkiye ekonomisine değer katacağına inandığını belirterek, öğrencilere başarı diledi.

Üniversite birincisi Salim İbrahim Onbaşı ve ön lisans düzeyinde üniversite birincisi Mehtap Kırçiçek de kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üniversite birincisi öğrencilere plaket ve hediye verildi.

Fakülte, bölüm ve program birincilerinin de ödüllendirildiği tören, havai fişek gösterisi ve müzik eğlencesiyle son buldu.

