SUBÜ'nün gençlik projelerine bakanlıktan destek

09.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:13

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 Gençlik Projeleri Destek programından SUBÜ'nün iki projesi kabul aldı. Her iki proje ile de üniversiteli gençlerin gönüllülük esasıyla yeni nesillere örnek olması ve vizyon kazandırmaları amaçlanıyor.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Öğrenci Topluluğu ile Sapanca MYO'dan Dr. Öğretim Üyesi Asena Boztaş'ın yürüteceği "Dünya Okulumuzda" projesi ve Sapanca Meslek Yüksekokulu Peyzaj Topluluğu ile Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Mine Çilli'nin yürüteceği "Geleceğin Gönüllü Bekçileri" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 Gençlik Projeleri Destek programından kabul aldı.



İlköğretim öğrencilerinin farklı kültürleri tanımaları, farklı kültürler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmalarının amaçlandığı "Dünya Okulumuzda" projesi ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Asena Boztaş, "İlköğretim öğrencilerine kazandırılacak olan evrensel bakış açısı ve özgüven hayatta başarılı olma şanslarını arttırabilecek, diğer taraftan proje ile üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak sosyal ve toplumsal faaliyetlerde görev almaları sorumluluk bilinçlerini arttırarak özgüveni yüksek, toplumla bütünleşmiş bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır" dedi.



"Geleceğin Gönüllü Bekçileri" projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Öğretim Görevlisi Mine Çilli ise "Proje kapsamında, peyzaj eğitimi almış üniversite gençlerinin, geleceğin sahibi olacak olan çocuklara gönüllü olarak bilgi ve deneyimlerini aktararak, çocuklarda üretimin önemi, doğa ve çevre farkındalığı, geri dönüşüm, doğal kaynakların sürdürülebilir üretim ve kullanımı konularında bilinç oluşumuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA