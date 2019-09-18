SUBÜ'nün geliştirdiği kanser tedavisi cihazına ödül

18.09.2019 14:34

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kanser tedavisi için geliştirdikleri "C¸ok Is¸ınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi" cihazına "Topluma Hizmet Ödülü" verilmesine ilişkin, bu projeyle hem bilim ürettiklerini hem de topluma hizmet etme imkanı bulduklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yıl açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, rektör yardımcıları ve senato üyelerinin hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, SUBÜ'ye, kanser tedavisi için geliştirilen "C¸ok Is¸ınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi" cihazıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün "Topluma Hizmet Ödülü" verildiği anımsatıldı.

Kansere karşı geliştirilen bu cihazın başarıyla uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SUBÜ Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri, TU¨BI·TAK tarafından Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmiş olan projeyle kanser tedavisinde kullanılmak u¨zere, C¸ok Is¸ınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi geliştirmiş ve prototipini ürettiler. Geleneksel kanser tedavi yöntemlerine göre çok daha düşük maliyetli ve yan etkileri sıfıra yakın olan bu sistem, dünyada birkaç ülkede birçok kanser tipinde başarıyla uygulanmaya başlandı."

"Topluma hizmet etme imkanını yaşadık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Sarıbıyık, yeni akademik yılın hayırlı ve başarılı olmasını dileyerek projeyi hayata geçiren akademisyenleri tebrik etti.

Üniversitelerin sadece bilim üreten merkezler değil aynı zamanda topluma hizmet gibi sorumlulukları da olduğunu bildiren Sarıbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu projeyle hem bilim ürettik hem de topluma hizmet etme imkanını yaşadık. Teknoloji transferiyle kısa sürede yüksek teknoloji lazer cihazının üretim aşamasına gelmesinden dolayı son derece mutlu oldum. Kanser gibi bir hastalıkta çok daha hassas bir çalışma imkanı sunan bu cihazın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür cihazların ülkemizde üretilmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Medikal cihazlarda yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş orta ve yüksek teknoloji medikal cihazları hızla üretmeliyiz. Bu tür çalışmaların desteklenmesi ve ödüllendirilmesi bizler için büyük heyecan olmaktadır. Bu vesileyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç'a ve yarışma kuruluna, Prof. Dr. Hyun Soo Lim ve akademisyenlerimize şükranlarımı sunarım."

Kaynak: AA