SUBÜ'nün enerji verimliliği projesine AB'den destek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Üyesi Dr. İlker Dursun tarafından enerji verimliliğine yönelik olarak geliştirilen Ar-Ge projesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında onaylanarak Avrupa Birliği tarafından Türkiye genelinde...

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Üyesi Dr. İlker Dursun tarafından enerji verimliliğine yönelik olarak geliştirilen Ar-Ge projesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında onaylanarak Avrupa Birliği tarafından Türkiye genelinde uzman desteği sağlanacak 12 proje arasında yer aldı.

SUBÜ Arifiye Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Dursun tarafından geliştirilen 'üni-ENVER Üniversitenin Tüm Yerleşkelerinin Enerji Verimlilik Potansiyel Haritasının Çıkarılması ve Bir İzleme Platformu Geliştirilmesi' isimli Ar-Ge projesi Avrupa Birliği'nden (AB) destek almaya hak kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından AB finansmanıyla yürütülen Belediyeler ve Üniversiteler için YEVDES kapsamında onaylanan proje uzman desteği alacak 12 projeden birisi oldu. Projesi onaylanan üniversiteler arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Dokuz Eylül Üniversitesi de (DEÜ) yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi İlker Dursun, "Geliştirdiğimiz bu Ar-Ge projesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yerleşkelerinin enerji verimliliği potansiyelini ve verimlilik yol haritasını çıkaracağız. Tasarlayacağımız enerji izleme arayüz yazılımı ile enerji tasarrufu potansiyeli izlenebilecek ve raporlanabilecek. Bu proje ile üniversitelerde enerji verimliliği konusunda önemli bir farkındalık oluşturmayı ve diğer kamu kurumlarına örnek teşkil etmeyi hedefliyoruz. Bakanlık tarafından sağlanacak katkılarla birlikte projeyi en kısa süre içerisinde hayata geçirme arzusundayız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA