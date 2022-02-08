SUBÜ'nün "+1 Eğitim Modeli" paydaşlarını memnun etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) hayata geçirilen "+1 Uygulamalı Eğitim Modeli"nin memnuniyet düzeyine ilişkin anket çalışması yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tüm bölüm ve programlarda uygulanan modelin güz yılındaki memnuniyetine ilişkin ankette tüm tarafların yüksek memnuniyet oranına sahip olduğu belirlendi.

Üniversitenin Mesleki Uygulama Sistemi üzerinden gerçekleştirilen anket sonuçları, Kalite Koordinatörlüğü tarafından analiz edildi.

Anket sonuçlarına göre, işverenlerin meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik uygulanan 3+1 modelinden yüzde 88,35, fakülteler tarafından uygulanan 7+1 modelinden ise yüzde 87,82 oranında memnun oldukları anlaşıldı.

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin 3+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 88,59, lisanstakilerin ise 7+1 modelinden yüzde 88 olarak ölçüldü.

Akademisyenlerin yüzde 89,37'si 3+1 modelinden, yüzde 87,06'sı 7+1 modelinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.