SUBÜ'LÜ aşçılardan bir başarı daha

29.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:21

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, "17'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri"nde üniversiteler arasında 3'üncü oldu.



Daha önce de ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında önemli başarılar elde ederek adından söz ettiren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi, 17'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde farklı kategorilerde 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi. Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması'nda Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2'nci Sınıf öğrencileri İrem Karahan, Feyza Gedik ve Ahmet Can Göksun Gümüş Madalya kazanırken, Üniversite Düzeyi Makarna Yarışması'nda Sibel Elmalı, Üniversite Düzeyi Okulları Restoran Tatlı Tabağı Yarışması'nda da Dilan Şeref Bronz Madalya kazandı. Araştırma Görevlisi Mustafa İnanç Kapucuoğlu koçluğunda yarışmaya hazırlanan SUBÜ öğrencileri, farklı kategorilerde elde edilen toplam derecenin ardından tüm üniversiteler arasında 3'üncülük kupasını aldı.



Öğrencilerinin başarıları ile gurur duyduklarını dile getiren SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, "Mesleki becerileri artan, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz. Önemli bir turizm alanı olan Gastronomide de peşi sıra ödüller alıyoruz. Fakültemizdeki mutfak ihtiyacının tamamlanmasıyla birlikte daha verimli çalışmalarla başarılarımızı artıracağız. Emek veren hocalarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA