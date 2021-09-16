SUBÜ ile Pakistan'daki üniversite arasında teknoloji paylaşımı ve öğrenci değişimi yapılacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), teknoloji paylaşımı ve öğrenci değişimi konusunda iş birliği yapmak amacıyla Pakistan'daki Mirpur Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (MUST) ile Ulusal Robotik ve Otomasyon Merkezi (NCRA) ile protokol imzaladı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Akademik Değişim Programı Mutabakat Protokolü" kapsamında SUBÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROTASAM), NCRA Kontrol, Otomotiv ve Robotik Laboratuvarı ile MUST Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi Bölümü arasında iş birliği yürütülecek.

Protokol çerçevesinde teknoloji paylaşımı, öğrenci değişimi, ortak yayınlar, konferanslar ve ziyaretler gerçekleştirilecek.

İmza töreninde konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ulusal ve uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Bugünün dünyasında sadece yerelde ve belirli çevreyle sınırlı kalmanın mümkün olmadığını vurgulayan Sarıbıyık şunları kaydetti:

"Gerek akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalar gerekse yetiştirdiğimiz öğrencilerin sahip olduğu nitelikler, çok daha geniş çerçeveye hitap ediyor. Protokolle uluslararası ortaklıklarımıza bir yenisini daha eklediğimiz için mutluluk duyuyoruz. Pakistan, teknoloji gelişiminde hızla yol kat eden ülkelerden birisi. Ülkemiz de yerli ve milli imkanlarla dünya çapında teknoloji geliştiren bir ülke haline geliyor. Protokol kapsamında yapılacak ortak çalışmaların hem ülkemize hem de uzun yıllara dayanan kardeşlik bağımızın olduğu gönül coğrafyamızdaki ülkelerden Pakistan'a ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum."

Rektör Sarıbıyık ile MUST ve NCRA'yı temsilen Doç. Dr. Faisal Riaz arasında protokol imzalandı. Törende, SUBÜ ROTASAM Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Atalı da yer aldı.

Törenin ardından Doç. Dr. Riaz, üniversite heyetiyle Bursa'da TEKNOFEST yarışmalarına katılan SUBÜ öğrencilerinin geliştirdiği araçları inceledi.