SUBÜ ile ASKF iş birliği sözleşmesi imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SUBÜ ile ASKF iş birliği sözleşmesi imzaladı

11.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:56
SUBÜ ile ASKF iş birliği sözleşmesi imzaladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile iş birliği protokolü imzaladı.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve ASKF arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle üniversite öğrencileri Sakarya'daki tüm kulüplerde uygulamalı eğitim yapabilecek. İki kurum ise şehirde sporun geliştirmesi için ortak çalışmalar yürütecek. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'nda düzenlenen protokol töreninde Dekan Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Gelen, Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Kolayiş, ASKF Başkan Vekilleri Uğur Kobaş, Recep Odabaş ve Hasan Özkan yer aldı. Protokolle yapılacak iş birliği ile SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri 7+1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamında Sakarya'daki tüm spor kulüplerinde tam zamanlı uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirebilecekler. Taraflar protokolle şehirde sporun geliştirilmesi, spor kulüplerinin kurumsallaştırılması ve spor kültürünün yaygınlaştırılması gibi alanlarda birlikte çalışacaklar. - SAKARYA

SUBÜ ile ASKF iş birliği sözleşmesi imzaladı
SUBÜ ile ASKF iş birliği sözleşmesi imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı
LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Florent Da Silva Lyon İle İlk Profesyonel Sözleşmesini İmzaladı
Florent Da Silva Lyon İle İlk Profesyonel Sözleşmesini İmzaladı
Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı
Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktör Cihat Arslan'la sözleşme imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Yıldız Tilbe Birkan Sokullu
Spor Neymar Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İlaç Edirne Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SUBÜ ile ASKF iş birliği sözleşmesi imzaladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:56:49. #1.14#
title