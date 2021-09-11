SUBÜ Gemi İnşaatı Programı öğrencileri, mesleki eğitimlerini Yalova tersanelerinde yapacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı öğrencileri, mesleki eğitimlerinin bir dönemini Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi'nde geçirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamındaki iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, MYO Sekreteri ve Gemi İnşaatı Programı Öğretim Elemanı Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Demirok ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi S.M. Esad Demirci, Yalova Altınova Tersaneler Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, denizcilik sektörüne yönelik eğitim veren SUBÜ Denizcilik MYO'nun hedeflerine yönelik bilgiler aktarıldı, mezunların sektör ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve becerileri kazanmaları için planlanan faaliyetler hakkında paylaşımda bulunuldu.

Yalova-Altınova Tersaneler Birliği Koordinatörü Ayhan Kayatürk, Türkiye'de yeni gemi inşası, bakım-onarım ve tasarımı alanında sektörde büyük paya sahip olan Yalova'nın, Denizcilik MYO Gemi İnşaatı Programı öğrencilerinin eğitiminde ev sahipliği yapacağını belirterek, öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için destek vermekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Nuri Akkaş ise "Üç tarafı denizlerle çevrili vatanımızda denizcilikte daha etkin olabilmenin bir yolunun da etkili, verimli ve kalıcı teknolojiye dayalı eğitim sağlamaktan geçtiğini biliyoruz. Üniversitemiz ve Yalova Tersaneler Birliği arasında bir iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. +1 Eğitim Modelimizle ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek nitelikli ve kendine güvenen mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin bir dönem tam zamanlı olarak işletmelerde görecekleri mesleki eğitim noktasında bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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