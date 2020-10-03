SUBÜ Ferizli Meslek Yüksekokulunda Diploma Töreni
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SUBÜ Ferizli Meslek Yüksekokulunda Diploma Töreni

03.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:29
SUBÜ Ferizli Meslek Yüksekokulunda Diploma Töreni

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulunda mezunlara diplomaları törenle verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulunda mezunlara diplomaları törenle verildi.

Okulun bahçesinde düzenlenen programda konuşan okul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslan Çoban, pandemiden dolayı mezuniyet töreni yapmayı düşünmediklerini fakat senatoda görüşerek dereceye girenler için program yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Çoban, öğretim üyelerinin de katıldığı ve kısa süren programla dereceye giren 12 öğrenciye diplomalarını verdiklerini dile getirerek, okulun kapılarının her zaman açık olduğunu anlattı.

Öğretime devam eden 326 öğrencilerinin bulunduğunu aktaran Çoban, bu sezon 201 öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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