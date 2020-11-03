SUBÜ ekibi minik Ayda'nın sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda önemli bir rol oynadı
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SUBÜ ekibi minik Ayda'nın sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda önemli bir rol oynadı

03.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:09
SUBÜ ekibi minik Ayda'nın sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda önemli bir rol oynadı

İzmir'de gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına katılan SUBÜ Doğal Afet Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu, Ayda Gezgin'in 91 saatin ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda önemli bir rol oynadı.

İzmir'de gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına katılan SUBÜ Doğal Afet Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu, Ayda Gezgin'in 91 saatin ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda önemli bir rol oynadı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu, İzmir Depremi'nin ardından bölgede gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. Öğretim Görevlisi Hasip Cana ve 4 SUBÜ öğrencisinden oluşan ekip Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanlarında 1 Kasım tarihinden itibaren görev yapıyor. 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda da aktif olarak yer alan ekip, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşarak başka bir kurtuluş gerçekleştirmek için çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor. - SAKARYA

SUBÜ ekibi minik Ayda'nın sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda önemli bir rol oynadı
SUBÜ ekibi minik Ayda'nın sağ olarak çıkarıldığı çalışmalarda önemli bir rol oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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