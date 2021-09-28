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SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulunda eğitim başladı

AA / Davut Genç - Haberler | Güncel
SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulunda eğitim başladı

Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulunda, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ilk ders yapıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulunda, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında ilk ders yapıldı.

Kocaali ilçesindeki kampüste ilk derse katılan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Cihat Yaycı, denizcilik tarihi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

"Doğu Akdeniz" ve "Mavi Vatan" hakkında konuşan Yaycı, Türkiye'nin bölgedeki varlığının öneminden bahsetti.

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, ders sonrası yaptığı konuşmada, ilçede denizcilik alanında eğitim verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüksekokulun, SUBÜ'nün vizyonu doğrultusunda ülkeyi gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Nebioğlu, "Bu inanç ve azim bize gösteriyor ki, eğitim alan öğrencilerimiz alanlarında başarılı olup, kadimden gelen denizcilik tutkumuzu devam ettirir ve ülkemizi denizcilik alanında başarıyla temsil ederler." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da "Mavi Vatan" kavramının anlaşılmasının Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğinin artması ve dolayısıyla daha güçlü olması manası taşıdığını ifade etti.

Yaycı'ya verdiği ders için teşekkürlerini ileten Acar, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Okul Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş da ilk dersin geleceğin denizcileri tarafından ilgiyle dinlendiğine işaret ederek, denizlerin öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Ders sonrasında Akkaş, Yaycı'ya günün anısına plaket ve kalem takdim etti.

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulunda eğitim başladı

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulunda eğitim başladı

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulunda eğitim başladı

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulunda eğitim başladı

AA / Davut Genç - Son Dakika Haberleri
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