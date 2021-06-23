SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu sektöre nitelikli mezunlar kazandıracak
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SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu sektöre nitelikli mezunlar kazandıracak

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu sektöre nitelikli mezunlar kazandıracak
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve IC Karasu Limanı, sektörün ihtiyacı olan nitelikli mezunlar yetiştirmek için güç birliği yapacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve IC Karasu Limanı, sektörün ihtiyacı olan nitelikli mezunlar yetiştirmek için güç birliği yapacak.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, IC Karasu Liman Müdürü Gökçe Erdem'i ziyaret etti.

Buluşmada bölgede denizcilik eğitimi veren "ilk ve tek" okulun hedefleri, kat ettiği mesafe ve uygulamalı eğitim modeli kapsamında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaş, 2021-2022 akademik yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Programına öğrenci alacaklarını belirtti.

Akkaş, bölgedeki iş dünyası ortaklarıyla ilişkilere büyük önem verdiklerini anlatarak, "Geniş hinterlandı ile şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaya başlayan Karasu Limanı, öğrencilerimiz açısından uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirebilecekleri harika bir alan. Bu anlamda müdürümüzle zaten sürekli olarak görüşüyoruz. İş dünyası iş birliğimizle sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli mezunlar yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Erdem ise bölgede denizcilik okulu bulunmasının kendileri için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Sürekli büyümekte ve önem kazanmakta olan sektörün nitelikli eleman ihtiyacı bulunuyor. Üniversitemizle iş birliği içerisinde sektöre katkı sağlamak için hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu sektöre nitelikli mezunlar kazandıracak
SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu sektöre nitelikli mezunlar kazandıracak
SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu sektöre nitelikli mezunlar kazandıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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