SUBÜ'den "Pandemi Sorumlusu Eğitim Programı" sertifikası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SUBÜ'den "Pandemi Sorumlusu Eğitim Programı" sertifikası

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süreci yönetecek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Pandemi Sorumlusu Eğitim Programı"nı bitirenler sertifikalarını aldı.

SUBÜ'den
10.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:40

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süreci yönetecek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Pandemi Sorumlusu Eğitim Programı"nı bitirenler sertifikalarını aldı.

SUBÜ tarafından başlatılan internet üzerinden 25 saatlik eğitimi içeren program kapsamında katılımcılara, salgın durumuna göre yaşanacakları öngörme, çözümler üretme, panik anında çalışanları ve çevresini sakinleştirerek durumu anlatabilme ve salgın sürecini yönetme becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitim verildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaptığı açıklamada, üniversitelerin AR-GE yapmak ve aynı zamanda toplumun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi gibi görevleri olduğunu söyledi.

Toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıbıyık, "Eğitimde yeni normaller çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla pandemiyle mücadele konusunda bilinçlendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu programlarımıza katılan bireylere almış oldukları eğitim neticesinde Türk Akreditasyonu'na sahip olan yaşam boyu eğitim merkezimiz tarafından da sertifikalar veriliyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığımızın pandemi ile mücadelesine olumlu anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen de Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına, turizm ve sosyal hizmet sektörüne destek olmak amacıyla çalışmaları yürüttüklerini, ders içeriklerini bakanlıkların pandemiyle mücadele raporlarına uygun olarak hazırladıklarını belirtti.

SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Barış Boru da Türkiye'nin 81 ilinden başvuru aldıklarını dile getirdi.

Kafe, oteller ve resmi kurumlardan başvurular olduğunu ifade eden Boru, şöyle konuştu:

"Kurum temsilcilerine sertifikalarını gönderiyoruz. İlk gruptan ortalama 200 civarı adayımız sertifikalarını almaya hak kazandı. Bugün de ilimizde başvuran kamu kuruluşu belediyemize ve bir kafemizin temsilcilerine sertifikalarını veriyoruz. İkinci grup başvurularımız 12 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek olup, sayem.subu.edu.tr adresi üzerinden başvuru almaya devam ediyoruz."

Adapazarı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gökay Köksal ise eğitime katılma amaçlarının bilimsel olarak bu süreci yönetmek olduğunu belirterek eğitimin akademik bilgilerini artırdığını kaydetti.

Kafe işletmecisi Bahri Kılıç da eğitim sürecinin verimli ve faydalı geçtiğini vurgulayarak emeği olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu Haber
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Donald Trump Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Mariah Carey Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: SUBÜ'den "Pandemi Sorumlusu Eğitim Programı" sertifikası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:28:33. #1.15#
title