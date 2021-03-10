SUBÜ'deki yabancı öğrenciler firmalarda staj yaparak gönüllü ticaret elçisi olacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), kentte 7 yıl önce başlatılan yabancı uyruklu öğrencilerin firmalarda staj yapmasını ve firmaların ihracat için yeni pazarlar keşfetmesini sağlayan "Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi'ne (UPEP) katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), kentte 7 yıl önce başlatılan yabancı uyruklu öğrencilerin firmalarda staj yapmasını ve firmaların ihracat için yeni pazarlar keşfetmesini sağlayan "Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi'ne (UPEP) katıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, SATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu yürütücülüğünde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Uluslararası Ticaret bölümü iş birliğinde 2014 yılında başlatılan UPEP için SATSO ve SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi iş birliğinde protokol imzalandı.

Yaklaşık 7 yıldır başarıyla devam eden projeyle SUBÜ'nün dahil olmasıyla üniversite sanayi iş birliğinin daha da güçlenmesi bekleniyor.

"Yabancı uyruklu öğrencilerin firmalarda staj yapmaları sağlanacak"

İmza töreninde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentin ihracatının yükselmesi ve ihracatçı firmaların artması için gayret ettiklerini belirtti.

Kaliteli üretimin ve bunu satmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Altuğ, "Üretim ve global pazarlarda daha fazla yer almak, büyük bir ciddiyet ve önem arz ediyor. 2023 ihracat hedeflerimize ulaşabilmek için bizler de bu anlamda çalışmalar yürütüyoruz. Söz konusu protokolle SUBÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin odamız üyesi firmalarda staj yapmaları sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Altuğ, proje sayesinde Sakaryalı firmalara global pazar, tedarikçi veya partner bulmaları sağlanırken, yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerini geliştirmesinin yanı sıra kenti daha yakından tanıma fırsatı elde edeceğini kaydetti.

Yabancı öğrencilerin, akademik, ülke ve lisan bilgileriyle Sakaryalı şirketlerin tecrübelerinin eşleştirilerek "kazan-kazan" ilişkisinin kurulmasının sağlanacağını vurgulayan Altuğ, "Projenin bir başka çıktısı da öğrencilerin, buradaki eğitimlerinin ardından kendi ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü ticaret elçisi olmalarının sağlanmasıdır." dedi.

"KOBİ'lerin yeni ihracat pazarlarına girmelerine katkı sağlanacak"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da UPEP'in, SUBÜ çatısı altındaki öğrencilerin iş dünyasına katılmaları ve ekonomiye katkı sunmaları açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmek, sosyalleşmelerini ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Sarıbıyık, "Projeyle Sakarya'daki KOBİ'lerin yeni ihracat pazarlarına girmesine veya var olan pazarlarda süreklilik ve derinlik kazanmalarına katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Protokol kapsamında firma öğrenci eşleştirmeleri yapılarak, güz dönemi için start verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu