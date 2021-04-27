SUBÜ'de yeni lisansüstü programları açıldı
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SUBÜ'de yeni lisansüstü programları açıldı

SUBÜ'de yeni lisansüstü programları açıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Turizm Rehberliği ve Sağlık Yönetimi yüksek lisans programları ile Rekreasyon doktora programı başlattı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Turizm Rehberliği ve Sağlık Yönetimi yüksek lisans programları ile Rekreasyon doktora programı başlattı.

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2 yüksek lisans programı ve 1 doktora programı açılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) onaylandı.

Yüksek lisans düzeyinde Turizm Rehberliği ve Sağlık Yönetimi ile doktora düzeyinde Spor Bilimleri Fakültesi'nde verilen Rekreasyon programları, 2021-2022 akademik yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Açılan yeni programlarla enstitüdeki yüksek lisans programı 18'e, doktora programı sayısı ise 12'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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