SUBÜ'de tamamen uzaktan eğitime geçildi
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SUBÜ'de tamamen uzaktan eğitime geçildi

SUBÜ'de tamamen uzaktan eğitime geçildi
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karma eğitime son vererek tamamen uzaktan eğitim kararı aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karma eğitime son vererek tamamen uzaktan eğitim kararı aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Senatosu tarafından son yapılan toplantıda salgın sürecine ilişkin alınan yeni kararlar doğrultusunda eğitim-öğretimin durumu değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin salgın tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim düzeylerinde hibrit (karma) eğitimin online olarak uzaktan eğitimle sürdürülmesine karar verildi.

Buna göre, eğitim-öğretim "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim ile Verilecek Derslere İlişkin Senato Esasları" çerçevesinde yürütülecek.

Yoğunlaştırılmış olarak yüz yüze yapılması planlanmış olan atölye, laboratuvar gibi uygulamalı dersler, dersin öğrenim çıktıları kazandırılacak şekilde animasyon, sunum ve benzeri tekniklerle desteklenerek yapılacak.

Final sınavları, salgın sürecinin gidişatına göre değerlendirilerek ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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