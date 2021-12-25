SUBÜ Basketbol Takımı ligi 2'inci tamamladı

SAKARYA (İHA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Ligi'ni 2'inci sırada tamamladı.

SUBÜ Erkek Basketbol Takımı, Lütfi Yaman Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Ligi finalinde Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne 54-48 mağlup olarak ligi 2'inci sırada tamamlarken Bursa Teknik Üniversitesi ise 3'üncü sırada yer aldı. Final mücadelesini SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Genel Sekreter Dr. öğretim üyesi Gökhan Ergen de salonda takip etti. Final yolunda ilk olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni daha sonra ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni mağlup ederek yarı finale yükselen SUBÜ, Sakarya Üniversitesi'ni 80-65 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan SUBÜ Erkek Basketbol Takımı Koçu ve Spor Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Seray Soydaş Yaralı, iyi mücadele ettiklerini fakat maçın neticesini top şansının belirlediğini ifade etti.

"Pandemi hazırlık sürecimizi sekteye uğrattı"

Lig boyunca başarılı bir performans gösterdiklerini ifade eden SUBÜ Erkek Basketbol Takımı Koçu Arş. Gör. Seray Soydaş Yaralı, "Yeni bir üniversiteyiz ve basketbol ekolümüz de yavaş yavaş oluşuyor. Pandemi hazırlık sürecimizi sekteye uğrattı. Buna rağmen finale kadar namağlup olarak geldik. Finalde ise iyi mücadele etmemize rağmen maalesef topun şansına yenildik. Önümüzdeki yıl ve gelecekle ilgili ümitliyim. Artık sporcu öğrenciler üniversitemizi yoğun bir şekilde tercih ediyor. Diğer üniversitelerden de üniversitemize gelmek isteyen başarılı basketbolcular var. Bu nedenle önümüzdeki yıl daha da güçlenecek kadromuzla 1. Lige yükselebileceğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin sahada da sporcularımız olması büyük bir avantaj. Milli sporcularımıza her zaman destek veren bir üniversite olarak onları önümüzdeki yıllar da kucaklamaya hazırız" dedi. - SAKARYA