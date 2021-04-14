Subnautica: Below Zero sinematik fragmanı yayınlandı

Yayıncı Bandai Namco ve geliştiricisi Unknown World Entertainment, Subnautica: Below Zero için sinematik fragman yayınlandı. Subnautica: Below Zero'nun yeni içerikleri ve hangi platformlarda çıkış yapacağı belli oldu. Konuyla ilgili detaylar haberimizde!

Subnautica: Below Zero yepyeni bir hikâyeye, keşfedilecek yeni arazi ortamları, yeni teknoloji araçları ve yeni gizemler ile birlikte geliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANMIŞTI

14 Mayıs'ta piyasaya sürülecek Subnautica: Below Zero için oyuncular erken erişimde PC (Steam ve Epic Games Store) üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve Switch'e de gelecek.

SUBNATICA: BELOW ZERO FRAGMANI

SUBNATICA: BELOW ZERO HİKÂYESİ

4546B gezegenine dönüş

4546B Gezegeni'nin kutup bölgesindeki dondurucu soğuklarda yepyeni bir maceraya dalın. İşinize yarayacak birkaç alet dışında kendi zekanızı kullanarak kız kardeşinize ne olduğunu öğrenmeye çalışın.

Gerçeği Ortaya Çıkarma

Alterra, açıklanamayan bir kazanın ardından apar topar burayı terk etti. Bölgedeki araştırma tesisleri terk edildi. Burada yaşayan ve çalışan bilim insanlarına ne oldu? Enkazın dört bir yanına saçılmış olan günlükler, eşyalar ve veri bankaları olayın bilinmeyen yanlarına ışık tutuyor. Elinizdeki sınırlı kaynakları kullanarak doğaçlama yapıp tek başınıza hayatta kalmanın yolunu bulmalısınız.

Bilinmeyen Biyomların Keşfi

Kıvrımlı Köprüler'in masmavi kemerlerinin altından yüzerek geçin. Kristal Mağaraları'nda bulunan göz kamaştırıcı mamut kristallerini inceleyin.. Karla kaplı tepelere tırmanın ve Buzul Rıhtımı'ndaki buz mağaralarında gezintiye çıkın. Patlayan Termal Bacalar arasında dolaşıp uzaylılara ait eserleri keşfedin. Below Zero'da bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da araştırma yapıp keşfe çıkabileceğiniz yepyeni yerler bulunuyor.

Yaşam Alanları ve Araçlar Oluşturma

Geniş yaşam alanları yaratıp topladığınız kaynaklardan ekipman yaparak bu zorlu iklimde hayatta kalmaya çalışın. İster hem havada hem de karada gidebilen Kar Tilkisi ile karlı tundrada dolanın isterseniz modüler Deniz Aracınızla büyüleyici ama tehlikeli biyomların arasında gezintiye çıkın.

Uzaylı Yaşam Formlarını Araştırma

Okyanusun derinliklerinde gizemli bir karaltı dolanıyor. Yüzerek dev Delikli Titan Balığı'nın içinden geçin, korkunç Gölge Leviyatan'la karşı karşıya gelin ve sevimli Pengwing'lerin yanına uğramayı unutmayın. Bu sırada gözünüzü dört açın. Bu yabancı dünyadaki yaratıkların hepsi o kadar da arkadaş canlısı değil.

Soğuk Havada Hayatta Kalma

Gelsenize, su çok güzel. Sıfırın altındaki sıcaklıklar bu kutup bölgesinde baş etmeniz gereken zorluklardan yalnızca biri. Yeni iklim koşulları karadaki yaşam alanlarını da etkiliyor. Sizi sıcak tutacak bir kıyafet hazırlayın ve üstünde dumanı tüten kahvenizi de alıp Termal Zambakların yanında soğuktan korunun.

Gizem dolu okyanus

Kız kardeşinize aslında ne oldu? Buraya daha önce gelen uzaylılar kimdi? Neden bu gezegene geldiler? Öğrendiğiniz gerçeklerden teselli bulabilecek misiniz? Below Zero, orijinal oyundaki gizemli hikâyeyi devam ettirerek Subnautica evrenini daha da genişletiyor.

Açık Geliştirme Süreci

Subnautica: Below Zero hâlâ geliştirilmekte olan bir oyundur. Haftalık veya günlük durum güncellemeleri alabilir, geliştirme ekibinin neler yaptığını öğrenebilir, gerçek zamanlı değişiklik günlüklerini görebilir ve oyunla ilgili geri bildirim verebilirsiniz. Sizi de bu geliştirme sürecine dahil etmek ve oyunla ilgili düşüncelerinizi duymak isteriz.

Geliştirme ekibi hakkında

Below Zero, 2002'de Half-Life'taki Natural Selection modunu geliştiren Unknown Worlds adlı küçük bir stüdyo tarafından oluşturulmuştur. Bu stüdyo aynı zamanda orijinal Subnautica'yı da geliştirmiştir. Oyunu geliştiren ekipte ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Avustralya ve Kanada da dâhil olmak üzere farklı ülkelerden birçok kişi bulunuyor.