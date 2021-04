Subnautica: Below Zero sinematik fragmanı yayınlandı

Yayıncı Bandai Namco ve geliştiricisi Unknown World Entertainment, Subnautica: Below Zero için sinematik fragman yayınlandı. Subnautica: Below Zero'nun yeni içerikleri ve hangi platformlarda çıkış yapacağı belli oldu. Konuyla ilgili detaylar haberimizde!