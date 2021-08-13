Şubeye gitmeden Vakıf Katılım müşterisi olmak kolaylaştı
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Şubeye gitmeden Vakıf Katılım müşterisi olmak kolaylaştı

Şubeye gitmeden Vakıf Katılım müşterisi olmak kolaylaştı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Vakıf Katılım, şubeye gitmeden, istenilen mekandan, görüntülü görüşmeyle hesap açmayı mümkün hale getiren "Uzaktan müşteri edinimi" hizmetini devreye aldı.

Vakıf Katılım, şubeye gitmeden, istenilen mekandan, görüntülü görüşmeyle hesap açmayı mümkün hale getiren "Uzaktan müşteri edinimi" hizmetini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, finansal işlemlerini kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam ediyor. "Uzaktan müşteri edinimi" hizmetini devreye alan Vakıf Katılım, dileyen herkese şubeye gitmeden, bulunduğu noktadan görüntülü görüşme yoluyla Vakıf Katılım müşterisi olabilme imkanı tanıyor.

Uygulamadan faydalanmak isteyenlerin yeni T.C. Kimlik Kartı ve akıllı telefon sahibi olmaları yeterli oluyor. Vakıf Katılım Mobil Şube uygulaması üzerinden "Müşteri ol" butonuna tıklanarak kolaylıkla başlatılan süreç; müşteri adaylarının bilgilerinin doğrulanarak canlılık testlerinin yapılmasının ardından gerekli belgelerin dijital ortamda imzalanması ve son olarak da Vakıf Katılım Müşteri İletişim Merkezi çalışanıyla görüntülü görüşme yapılmasıyla hızla tamamlanıyor.

Bunun yanı sıra müşteriler Vakıf Katılım'ın katılma hesaplarında TL'de 98/2, USD'da 75/25, EUR'da 65/35 avantajlı havuz paylaşım oranları ve hisse senedi alış satış komisyonunda ise 10 binde 8 komisyon gibi önemli avantajlı fırsatlardan yararlanabiliyor.

"Görevimiz müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, insanların yaşam alışkanlıklarını ve hizmet beklentilerini köklü değişimlere uğratan 'dijital dünyadaki' gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerden birinin finans sektörü olduğunu belirtti. Göktaş, Vakıf Katılım'ın sahip olduğu dinamik ve güçlü teknolojik altyapısı sayesinde özellikle pandemi döneminde müşterilerinin tüm beklentilerini eksiksiz karşıladıkları ifade etti.

Devreye aldıkları "Uzaktan müşteri edinimi" hizmetiyle müşteri adaylarının, şubeye gitmeden, dilekleri her yerden hızlı ve güvenli bir şekilde Vakıf Katılım müşterisi olmalarına imkan verdiklerini vurgulayan Göktaş, "İnsanlar artık finansal işlemlerini vakit kaybetmeden, pratik ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek, zamanını daha verimli kılmak istiyor. Bizim görevimiz de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak, diledikleri yerden istedikleri zaman bize ulaşmalarını sağlamak. Şimdiye kadar ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla 7/24 müşterilerimizin yanında olduk, ihtiyaç duydukları kaynaklara hızlı ve efektif bir şekilde erişimlerini sağladık. Önümüzdeki dönemde de finansal işlemleri daha da kolaylaştıracak yenilikçi hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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