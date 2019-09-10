Şube Müdürü Sarıfakıoğulları'na veda yemeği

10.09.2019 12:30

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları onuruna, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak tayin olması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.



Bilecik'te bir restoranda düzenlenen yemeğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, personeller ve şube müdürleri katıldı. Düzenlenen yemek sonrası bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tayini çıkan şube müdürümüze görevi süresince milli eğitim camiasına verdiği desteklerden ve yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.



Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları ise, Bilecik'te görev yapmaktan çok mutluyum, çok güzel insanlar tanıdım. Bu yemeği organize eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA