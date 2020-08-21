Subay ve Casus Filmi
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Subay ve Casus Filmi

Subay ve Casus filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Subay ve Casus filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Subay ve Casus Filmi
21.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:58

J'accuse, 1894 yılında haksız yere vatana ihanet etmekten hüküm giyen ve Şeytan Adası'nda ömür boyu hapse mahkum edilen Yahudi asıllı Fransız subay Alfred Dreyfus'un hikayesini konu ediyor.

Ocak 1895’te, genç subay Alfred Dreyfus, Almanya’ya bilgi sızdırmakla suçlanır ve casusluk yaptığı gerekçesiyle Şeytan Adası’nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Askeri istihbarat biriminin başındaki Georges Picquart bilgi sızıntısının devam ettiğini keşfettiğinde, kendisini yalanlarla dolu tehlikeli bir labirentin içinde bulur.

Yönetmen: Roman Polanski

Senaryo: Roman Polanski, Robert Harris

Oyuncular: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, Hervé Pierre, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre , Melvil Poupaud, Eric Ruf, Mathieu Amalric, Laurent Stocker, Vincent Perez, Michel Vuillermoz, Vincent Grass, Denis Podalydès, Damien Bonnard, Laurent Natrella, Bruno Raffaelli , Christophe Maratier, Pierre Poirot, Stéfan Godin, Yannik Landrein , Luca Barbareschi , Mohammed Lakhdar-Hamina, Kevin Garnichat, Vincent de Bouard, Luce Mouchel, Fabien Tucci, Fred Epaud, Nicolas Wanczycki

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: J'accuse

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, İtalya

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 132 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 28.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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