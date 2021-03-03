Şubatta fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber, en çok düşen ise evcil hayvanlar için gıda harcamaları oldu

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,96 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu.

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,96 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı(yüzde) Dolmalık Biber 26,96 Kabak 19,92 Salatalık 19,47 Patlıcan 16,06 Limon 15,06 Mandalina 13,97 Kaşar Peyniri 10,01 Tavuk Eti 6,80 Tereyağı (Kahvaltılık) 6,59 İlaçlar 6,09 Süt 5,17 Beyaz Peynir 4,99 Havuç 4,79 Yoğurt 4,62 Kesme Şeker 4,43 Dana Eti 3,88 Emar Ücreti 3,75 Maden Suyu ve Sodası 3,68 Sucuk 3,61 Diş Çekme Ücreti 3,48 Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı(yüzde) Bitki ve Meyve Çayı (Poşet) -2,76 Hırka (Kadın için) -3,18 Mercimek -3,25 Kıvırcık -3,56 Pırasa -3,85 Sweatshirt (Kadın için) -4,06 Kazak (Çocuk için) -4,48 Deodorant -4,53 Kaban (Kadın için) -4,77 Yeşil Soğan -5,16 Cilt ve Vücut Ürünleri -5,65 Mücevher (Altın) -5,94 Kaban (Erkek için) -6,45 Bot (Çocuk için) -7,07 Kuru Soğan -7,83 Yumurta -8,93 Kolonya -9,22 Ispanak -10,42 Karnabahar -14,11 Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları -19,04 Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök