Şubatta en çok salatalık fiyatı arttı
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Şubatta en çok salatalık fiyatı arttı

02.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:45
Şubatta en çok salatalık fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte şubatta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 42,22 ile salatalık olduğu bildirildi.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte şubatta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 42,22 ile salatalık olduğu bildirildi.

İTO tarafından Şubat 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 97'sinin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Şubat ayında salatalık fiyatı yüzde 42,22 arttı

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 42,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 26,17 ile sivri biber, sağlık harcamaları grubundan yüzde 19,98 ile ilaçlar, gıda harcamaları grubundan yüzde 18,02 ile kabak ve yüzde 16,10 ile limon olarak kayıtlara geçti.

Karnabahar yüzde 11,97 ucuzladı

Bu yılın şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 11,97 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 11,94 ile yeşil soğan, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 8,51 ile kombi, gıda harcamaları grubundan yüzde 5,88 ile kıvırcık salata ve yüzde 4,88 ile patates olarak belirlendi.

Şubat 2021'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Limon 16,1
Mandalina7,80
Karnabahar-11,97
Yeşil Soğan-11,94
Kıvırcık Salata-5,88
Patates-4,88
Soğan-4,03
Ispanak-3,69

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri

Salatalık42,22
Sivri Biber26,17
Kabak18,02
Domates-3,46

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler

İlaçlar19,98
Fuel Oil13,26
Kaşar Peyniri9,70
Süt9,65
Zeytinyağı7,53
Yoğurt7,01
Bal6,16
Kombi-8,51
Etek-Kadın-4,53
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti-3,12
Yumurta-3,07

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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