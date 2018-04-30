Şubatta Doğalgaz İthalatı Yüzde 2,9 Arttı

Türkiye, şubat ayında doğalgaz ithalatını artırdı. Yılın ikinci ayında ithal edilen doğalgaz miktarı 5 milyar 403 milyon metreküp oldu.

EPDK yılın ikinci ayında doğalgazda yaşanan gelişmeleri içeren raporunu yayımladı. Buna göre ülkemizin doğalgaz ithalatı 2018'in Şubatında, 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 oranında arttı. İthalatın artması satın alınan doğalgaz miktarını 5 milyar 403 milyon metreküpe taşıdı. geçen yılın aynı ayında ithal edilen miktarsa 5 milyar 253 milyon metreküp olarak kayda alınmıştı.

EPDK'nın raporuna göre ithalatın 3 milyar 744 milyon metreküplük kısmı boru hatlarından ülkemize ulaştı. LNG tesisleri ise ithalatın bir milyar 659 milyon metreküpünü karşıladı.

Doğalgaz alımının ülke bazlı incelemesinde en fazla alımın Rusya'dan yapıldığı bunu Azerbaycan'ın takip ettiği görüldü. Buna göre Türkiye 2018 yılının Şubatında 2 milyar 522 milyon metreküplük Rus gazı satın aldı. Azerbaycan gazının miktarı ise 536 metreküp olarak belirlendi.

Yılın ikinci ayıda tüketim düşüşe geçti. Azalış 2017'ni aynı ayına göre yüzde 5,2'ik azalış kaydetti. Tüketim Şubat ayının sonunda 5 milyar 358 milyon metreküpe geriledi.

Doğalgaz tüketimi Şubatta en fazla konutlarda oldu. Meskenlerdeki tüketim bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,3'lük azalış kaydetmesine rağmen kullanılan doğalgaz 2 milyar 208 milyon metreküp oldu.