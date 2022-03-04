Şubatta 489,2 milyon dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirildi - Haberler

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Şubatta 489,2 milyon dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirildi

AA, Yunus Türk - Ekonomi
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Şubatta 489,2 milyon dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirildi

Mücevher ihracatı, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 489 milyon 249 bin 996 dolar oldu.

Mücevher ihracatı, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 489 milyon 249 bin 996 dolar oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği açıklamasına göre, yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,76 artışla 848 milyon, 683 bin 696 dolar mücevher ihracatına imza atıldı.

Ürün gruplarına bakıldığında geçen 2 ayda en çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" ihraç edilirken bu ürün grubunu "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grubu takip etti.

Ocak ve şubat aylarına bakıldığında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong takip etti.

AA / Yunus Türk - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, dolar, Ekonomi, Haberler

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